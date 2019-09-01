شكرا لقرائتكم والدة كيشو كلمة السر فى تتويجه بالمداليات بالمصارعة الرومانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحكى كيشو موقف فى البطولة جعله يزيد من إصراره وتمسكه بحصد الذهبية والمركز الأول فقال بعد الوصول إلى نهائي المنافسات فوجئت باتصال هاتفي من والدتى من مصر وبعد أن باركت لى قالت " لو مجيتش ميدالية ذهب مش هدخلك البيت لما ترجع من المغرب " لأنها دائما تشجعنى وتطلب منى الكثير من البطولات والألقاب.
ورديت عليها متخافيش هجيب دهب وهدخل البيت لأنها سبب تتويج بالميداليات التى حققتها فى حياتى بسبب تشجيعها ودفعى للأمام.
وسبق لمحمد ابراهيم تحقيق الكثير من الميداليات وأبرزها ذهبية البحر المتوسط وتكريمه من جانب الرئيس السيسي
وتوجت مصر بدورة الالعاب الافريقية برصيد 274 ميدالية متنوعة مقسمة الى 103 ذهبية ، و 98 فضية ، و 73 برونزية
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