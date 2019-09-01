شكرا لقرائتكم والدة كيشو كلمة السر فى تتويجه بالمداليات بالمصارعة الرومانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد محمد ابراهيم كيشو بطل العالم فى المصارعة والمتوج بذهبية المصارعة الرومانية فى دورة الالعاب الإفريقية يبذل اقصى مجهود لديه الفترة المقبلة لتحقيق ميدالية فى اولمبياد طوكيو 2020 وحكى كيشو موقف فى البطولة جعله يزيد من إصراره وتمسكه بحصد الذهبية والمركز الأول فقال بعد الوصول إلى نهائي المنافسات فوجئت باتصال هاتفي من والدتى من مصر وبعد أن باركت لى قالت " لو مجيتش ميدالية ذهب مش هدخلك البيت لما ترجع من المغرب " لأنها دائما تشجعنى وتطلب منى الكثير من البطولات والألقاب. ورديت عليها متخافيش هجيب دهب وهدخل البيت لأنها سبب تتويج بالميداليات التى حققتها فى حياتى بسبب تشجيعها ودفعى للأمام. Advertisements وسبق لمحمد ابراهيم تحقيق الكثير من الميداليات وأبرزها ذهبية البحر المتوسط وتكريمه من جانب الرئيس السيسي وتوجت مصر بدورة الالعاب الافريقية برصيد 274 ميدالية متنوعة مقسمة الى 103 ذهبية ، و 98 فضية ، و 73 برونزية

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