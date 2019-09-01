شكرا لقرائتكم المصارع كرم جابر يحتفل بعيد ميلاده الـ 40... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
برع كرم جابر فى لعبة المصارعة ، وانضم للمنتخب، و حقق معه الكثير من الإنجازات ، أبرزها ذهبية أوليمبياد أثينا 2004 ، بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948 ، و حقق فضية أوليمبياد لندن 2012 ، بخلاف البطولات الأفريقية و العربية و الدولية التى حققها مع منتخب المصارعة الرومانية .
فيما تلقى جابر عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر، و تمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية ، مؤكدا على استمار خوض المنافسات بجنسيته المصرية .
وواجه جابر عقبة قاسية فى طريقه وهى وجود اخترف فى أماكن تسجيله على موقع وير يو الخاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، وتم ايقافه من جانب الوادا و النادو ، لينقطع عن المصارعة ، و يتجه الى مجال اخر ، و هو الفن
شارك كرم جابر فى عدة اعمال فنية ، خطفت الانظار منها مسلسل لمس اكتاف مع ياسر جلال ، و حملة فرعون ، و ليلة هنا وسرور ، و غيرها من الاعمال
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