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إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي من منصبه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعفى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء من منصبه بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة وضمك والفتح والنصر.

وشهدت الجولة الثانية من دوري كأس الأمير للمحترفين، قصوراً وملاحظات في الخدمات المقدمة لجماهير الفريقين في مباراتي العدالة وضمك والفتح والنصر.

بيان الهيئة العامة للرياضة

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة عدة قرارات بعد الملاحظات المرصودة، وهي إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء من منصبه، وتوجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب وتغريمها وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك.

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