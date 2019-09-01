بعد أزمة «السنغالي».. من الأكثر أنانية ماني أم صلاح؟.. ومتابعون: كلاهما يرفض التمرير للآخر والخاسر ليفربول

الموجز- ممدوح محمد

بـ3 أهداف نظيفة تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزه الرابع تواليًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على حساب بيرنلي، محافظًا على صدارة جدول الترتيب بـ12 نقطة.

ورغم الأداء والنتيجة الطيبة، إلا أن كل الأمور الإيجابية تلاشت عند الدقيقة الـ85 حينما غادر السنغالي ساديو ماني المباراة لصالح زميله ديفوك أوريجي.

ماني أثناء استبداله قبل في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي بخمس دقائق انفعل على مقاعد البدلاء ليتدخل ثنائي الفريق جيمس ميلنر وجو جوميز لتهدئة الموقف.



بعد انفعاله، اعتقد الجميع أنه يعترض على قرار مديره الفني يورجن كلوب، لكن من لغة جسده ربط البعض غضبه بعدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة إليه، في فرصة كانت سانحة لتسجيل الهدف الرابع.

ودخل عشرات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر» في نقاش حول «الأكثر أنانية» ما بين «صلاح» و«ماني»، فكل طرف يعتقد أن أحدهما يتسم بتلك الصفة.

ونشر عدد من المتابعين صورًا توضح من الأكثر أنانية «صلاح» أم «ماني».



صلاح مقابل ماني

ودون يوسف قائلًا: «إيه ياجماعه الضجه دى، هوا إيه إلي حصل يعني لكل دا .نفس الشيئ والله».



وكتب فرانك: «صلاح مقابل ماني.. من المخطأ».

كما دون محمد قائلًا: « ماني يتهم صلاح أنه أناني، وهو في الواقع واحد أناني».

كلوب يعلق



يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، علق أن الموقف تم علاجه داخل غرف خلع الملابس.

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وقال كلوب في تصريحات عقب الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة: «لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل انسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها».

وتابع: «ساديو مانى انسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس».

الصراع ليس وليد الموسم

وعلق الألماني يورجن كلوب، الموسم الماضي إن عن المنافسة القوية بين "الفرعون المصري" وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.

وأضاف، إنه لا يظن أن الثلاثي مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، إنهم يحبون طريقة لعب الفريق، ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرًا في الجوانب الدفاعية.

الحاج ضيوف يتحدث

وفي وقت سابق أشاد الحاج ضيوف، نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول السابق، بثنائي الريدز، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، بعد تألقهما مع الفريق في الموسم الماضي.

وأكد ضيوف ، أن صلاح وماني ثنائي لا يستغنيان عن بعضهما البعض، ولا يستطيع ليفربول الاستغناء عن أحدهما.

وقال النجم السنغالي: «صلاح وماني لاعبان مميزان، لهما دور فعال مع ليفربول، وكلاهما حاملان لواء كرة القدم الأفريقية، نحن فخورون بهما للغاية».

وعن أيهما أفضل، قال ضيوف: «كلاهما مميز، لا يمكن امتلاك واحد عن الآخر، فأحدهم يملك القدم اليسرى وهو صلاح، وماني يملك اليمنى، ساديو يحتاح صلاح، مثلما يحتاحه مو، لديهم نفس الصفات، سرعة التنفيذ والمهارة في اللمسات الأخيرة».

وواصل أفضل لاعب في أفريقيا السابق حديثه قائلًا: «صلاح أكثر فاعلية قليلًا على المرمى لأنه لا يقوم بواجب دفاعي مثل ماني، لكني سأقولها مرة أخرى، لا يمكن أن يكون لديك واحد دون الآخر».