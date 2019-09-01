كيلور نافاس  يودع ريال مدريد أمام فياريال اليوم

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الأحد 1 سبتمبر 2019
سيستمتع كيلور نافاس برحلته الأخيرة كلاعب في ريال مدريد اليوم عند مواجهة فياريال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الاسباني ، على أن يكون الكوستاريكي جزءًا من التشكيلة لمرة واحدة أخيرة.
بعد المباراة ، سينطلق ليلتحق بباريس سان جيرمان مقابل 15 مليون يورو ، مع تحرك ألفونس أريولا في الاتجاه المعاكس للوصول إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.
سينهي حارس المرمى نهاية لإقامة مدتها خمس سنوات في العاصمة ، قضى ثلاثة منها كخيار أول بلا منازع، وكان له دور أساسي في انتصارات دوري أبطال أوروبا الثلاثة ، ولعب دورًا بارزًا في كل منها.
وقال زين الدين زيدان عندما سئل عن مستقبل حارس المرمى "سيكون معنا من أجل فياريال."
"أنا أركز فقط على ذلك." قد يكون هو أنه يغادر ، ولكن الشيء المهم هو أنه سوف يكون معنا بعد ذلك.
"هذا هو ما يهمنا". يعلم زيدان أنه سيكون لديه حارس مرمى جديد في أريولا يوم الاثنين ، وأنه على ثقة بأن الحارس الكوستاريكي سيقدم تجربة عظيمة في باريس.
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