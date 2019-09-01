كيلور نافاس  يودع ريال مدريد أمام فياريال اليوم

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الأحد 1 سبتمبر 2019

سيستمتع كيلور نافاس برحلته الأخيرة كلاعب في ريال مدريد اليوم عند مواجهة فياريال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الاسباني ، على أن يكون الكوستاريكي جزءًا من التشكيلة لمرة واحدة أخيرة.



بعد المباراة ، سينطلق ليلتحق بباريس سان جيرمان مقابل 15 مليون يورو ، مع تحرك ألفونس أريولا في الاتجاه المعاكس للوصول إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

سينهي حارس المرمى نهاية لإقامة مدتها خمس سنوات في العاصمة ، قضى ثلاثة منها كخيار أول بلا منازع، وكان له دور أساسي في انتصارات دوري أبطال أوروبا الثلاثة ، ولعب دورًا بارزًا في كل منها.

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وقال زين الدين زيدان عندما سئل عن مستقبل حارس المرمى "سيكون معنا من أجل فياريال."

"أنا أركز فقط على ذلك." قد يكون هو أنه يغادر ، ولكن الشيء المهم هو أنه سوف يكون معنا بعد ذلك.

"هذا هو ما يهمنا". يعلم زيدان أنه سيكون لديه حارس مرمى جديد في أريولا يوم الاثنين ، وأنه على ثقة بأن الحارس الكوستاريكي سيقدم تجربة عظيمة في باريس.