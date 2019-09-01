شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يتعاقد مع النرويجي «غوستاف» لمدة 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم (27 عاما)، لمدة 3 سنوات قادما من نادي ميدتييلاند الدنماركي، حيث يلعب في مركز الوسط.

وسبق للاعب أن مثل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.

من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.