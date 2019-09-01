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الهلال ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الهلال المتطلبات الأساسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحصول على الرخصة الآسيوية المخولة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة.

وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نظير ما قدمه من دعم وعناية لكافة الأندية ومن ضمنها الهلال، بما يوفر سبل النجاح


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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