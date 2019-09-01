شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الهلال المتطلبات الأساسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحصول على الرخصة الآسيوية المخولة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة.

وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نظير ما قدمه من دعم وعناية لكافة الأندية الرياضية ومن ضمنها الهلال، بما يوفر سبل النجاح