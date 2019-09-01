شكرا لقرائتكم النصر يتعاقد مع 7 لاعبين استعدادا لمنافسات القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق مع 7 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم القادم بالدوري الممتاز "ب". وتمكن النصر من خطف حسام أشرف مواليد 98 مدافع إنبى ومحمود مرجان بوجبا لاعب خط وسط نادي تحرير أسوان وعاصم شيكا لاعب الترسانة ومحمد العطار ميدو انبي مهاجم مواليد 98 واحمد اشرف لاعب انبي من مواليد 98 ومحمد حسن كهربا جناح انبي من مواليد 98 كما تم التعاقد مع مصطفي ناصر لاعب الترسانة. Advertisements ووقع اللاعبون علي عقود انضمامهم للنصر لمدة 3 مواسم قادمة وتم توقيع العقود في وجود الجهاز الإداري مدحت محمد وعماد مختار. وفى سياق مختلف عاد الفريق لاداء التدريبات علي ملعبه بمصر الجديدة ويخوض النصر ثلاثة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة بمواجهة القناة الأربعاء المقبل علي ملعب النصر ومواجهة طنطا بملعبه يوم الاربعاء الموافق 11 سبتمبر والاعلاميين يوم الاثنين 16 سبتمبر.

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