شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض استضافة مباريات المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان رفض فكرة استضافة مباريات نظيره المصري البورسعيدي المشارك فى بطولة الكونفدرالية . وأكد الإسماعيلي عبر خطابا أرسله إلى إدارة المصري والذى أخطره فيه بصعوبة تحمل ستاد الاسماعيلية لمباريات الناديين في نفس التوقيت فضلا عن وجود أعمال صيانة لإستاد الاسماعيلية في الوقت الجاري ويستعد فريق المصري لمواجهة مضيفه ماليندي بطل زنجبار، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقررة يوم 15 سبتمبر الجاري.

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