شيكابالا يدعم محمد النني...

جدة - عمرو شويل نشر نجم نادى الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تغريدة نجم منتخب مصر وفريق بشكتاش التركي محمد النني بعد انتقاله للفريق التركى أمس من صفوف أرسنال الآنجليزي

وكان محمد الننى عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" عن سعادته الغامرة بالآنتقال لصفوف بشكتاش التركى لمدة موسم وأحد على سبيل الإعارة قادماً من أرسنال الإنجليزى وذلك خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية.

وكتب محمد الننى ، "متحمس للانضمام إلى العملاق التركى بشكتاش، وأتطلع للمساهمة فى تحقيق أهداف ألفريق فى الدورى واليوروباليج".

أضاف "إلى عشاق فريق أرسنال وزملائى الأعزاء، أتمنى كل التوفيق لكم هذا الموسم، وسأتابع نتائج ألفريق من اسطنبول".

وأعلن أونأى إيمري، المدير ألفنى لنادى أرسنال، خروج محمد الننى من حساباته من الموسم الجديد، مطالباً إياه بالرحل عن صفوف "الجانرز" خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى، منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال فى مباريات نيوكاسل يونايتد وبيرنلى وليفربول الموسم الحالي.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الآنتقالات الصيفية فى إنجلترا، إلا أن أندية الدورى الإنجليزى تمتلك الحق فى بيع لاعبيها للأندية خارج إنجلترا حتى نهاية فترة الآنتقالات الصيفية فى أوروبا بعد أيام قليلة، لتنتهى فرص رحيل محمد الننى إلى وست هام يونايتد الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، علماً بأن عقد محمد الننى مع نادى أرسنال ينتهى بعد ثلاث سنوات.