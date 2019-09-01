شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعدل جدول ودياته ويلتقى طنطا عصر الثلاثاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار اجراء تعديلا علي جدول مبارياته الودية بعد اعتذار فريق اف سي مصر عن ملاقاة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل . وسيلاقى الإنتاج الحربي نظيره طنطا فى مباراة ودية عصر الثلاثاء المقبل علي ستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد. وفاز الإنتاج الحربي علي انبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد ، ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربي تدريباته عصر اليوم الأحد بدون راحة استعدادا لمواجهة طنطا وديا .

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