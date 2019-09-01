شكرا لقرائتكم الصربي ميودراج يستيش يقود الإسماعيلى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادي الاسماعيلي اتفاقه مع الصربي ميودراج يستيش ليقود الفريق فنيا في الموسم الجديد مقابل الحصول علي 24 ألف دولار شهريا بحسب مصدر مسئول بمجلس الإدارة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الإسماعيلي سيمنح سرديجان تيكيجاسكي المدرب المساعد الذي أصر ميودراج يستيش علي اصطحابه للعمل معه في جهاز الدراويش مبلغ خمسة آلاف دولار ليصبح إجمالي راتبهم 29 ألف دولار شهريا.

واعلن الاسماعيلي أمس السبت تنصيب ميودراج يستيش مديرا فنيا للدراويش واعتذر محمود جابر المدير الفني السابق للدراويش عن الاستمرار في جهاز المدرب الصربي كمدرب عام مفضلا الرحيل عن القلعة الصفراء.