شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد سعر رحيل جيرالدو بعد منح أزارو فرصة ثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الأهلى تسعيرة بيع الأنجولي جيرالدو صانع العاب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو الأمر الذي لا يجوز حالياً نظراً لتواجد 5 لاعبين أجانب فى القائمة الحمراء، وهم وليد أزارو وجونيور أجاي وعلي معلول وجيرالدو واليو ديانج.

وطلب مسئولو الأهلى الحصول على مليون دولار أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصري لبيع جيرالدو، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، ووجد الأهلى صعوبة فى بيع المغربي وليد أزارو ليتوجه فكر الإدارة الحمراء للأنجولي جيرالدو الذي لم ينجح فى تقديم أي إضافة للفريق طوال الفترة الماضية.