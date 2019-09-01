ساديو ماني "يخرج عن السيطرة".. كلوب: يكشف أسباب غضبه.. وليفربول يخشى تمرد الثلاثي المرعب

أحمد أبوعقيل

هل يتأثر ليفربول بالصراع المشتعل بين صلاح وماني؟ سؤال بدر إلى أذهان عشاق الريدز بعد واقعة السنغالي ساديو ماني عندما خرج في قمة غضبه لحظة استبداله في مباراة ليفربول وبيرنلي، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وتم استبدال ماني بعد وقت قصير من مشهد مألوف مع زميله محمد صلاح في الدقيقة 82، حين رفض الأخير التمرير له وكان السنغالي في وضعية أسهل للتسجيل، مما أضاع هدفا مؤكدا لليفربول، ظهر الأخير خارج السيطرة، وسط محاولات زملائه لتهدئته.

وربط متابعون بين حالة غضب ماني ورفض تمريرة صلاح، واصفين الأخير بـ"الأنانية" داخل الملعب.

ورغم تأكيد اللاعبيْن المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.

وحقق ليفربول فوزا سهلا على بيرنلي بثلاثية نظيفة، كفلت له صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 4 مراحل منه.

كلوب يعلق على واقعة ماني

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب غضب لاعبه السنغالي، ساديو ماني، عقب تبديله في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب المباراة: "غضب ماني ليس بسبب التبديل، إنه شخص عاطفي، وهناك شيء حدث لم يعجبه، سنعالج الأمور في غرف الملابس".

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وفيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاما بتهدئته.

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الصراع ليس وليد الموسم

وعلق الألماني يورجن كلوب، الموسم الماضي إن عن المنافسة القوية بين "الفرعون المصري" وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.

وأضاف، إنه لا يظن أن الثلاثي مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، إنهم يحبون طريقة لعب الفريق، ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرًا في الجوانب الدفاعية.

الحاج ضيوف يتحدث عن ثنائي ليفربول

وفي وقت سابق أشاد الحاج ضيوف، نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول السابق، بثنائي الريدز، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، بعد تألقهما مع الفريق في الموسم الماضي.

وأكد ضيوف ، أن صلاح وماني ثنائي لا يستغنيان عن بعضهما البعض، ولا يستطيع ليفربول الاستغناء عن أحدهما.

وقال النجم السنغالي: «صلاح وماني لاعبان مميزان، لهما دور فعال مع ليفربول، وكلاهما حاملان لواء كرة القدم الأفريقية، نحن فخورون بهما للغاية».

وعن أيهما أفضل، قال ضيوف: «كلاهما مميز، لا يمكن امتلاك واحد عن الآخر، فأحدهم يملك القدم اليسرى وهو صلاح، وماني يملك اليمنى، ساديو يحتاح صلاح، مثلما يحتاحه مو، لديهم نفس الصفات، سرعة التنفيذ والمهارة في اللمسات الأخيرة».

وواصل أفضل لاعب في أفريقيا السابق حديثه قائلًا: «صلاح أكثر فاعلية قليلًا على المرمى لأنه لا يقوم بواجب دفاعي مثل ماني، لكني سأقولها مرة أخرى، لا يمكن أن يكون لديك واحد دون الآخر».