طارق السيد يتحدث عن محاولات الأهلي لضمه.. وكيف أغراه جوزيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق أن الأهلي دخل في مفاوضات معه 3 مرات مسبقة، لافتًا إلى أن مانويل وجوزيه حاول إغرائه باللعب في كأس العالم للأندية.
وخلال تصريحات لقناة تايم سبورتس قال السيد: "أنا زملكاوي من ساسي لراسي، من وأنا عندي 11 سنة متربي في الزمالك، الأهلي فاوضني 3 مرات، كل تجديدة لي مع الزمالك كان يفاوضني".
وأضاف لاعب الزمالك الأسبق: "إدارة الأهلي أعلنت ذات مرة أنني وقعت بشكل رسمي وهذا لم يحدث".
وتابع: "في 2007 تحدث معي مانويل جوزيه -مدرب الأهلي السابق-وحاول إغرائي بشتى الطرق للتوقيع مع الأهلي، واللعب في كأس العالم للأندية، وقال لي "إنت من اللاعيبة المطلوبة في فريقي" كما تحدث معي محمود الخطيب أيضًا".
وواصل: "وضعت عدة اعتبارات في تلك الفترة، أولًا كنت قائد لنادي الزمالك، بالتأكيد الأهلي نادٍ كبير وكذلك الزمالك، قدمت لهم طلباتي وقيل لها سنعرضها على مجلس إدارة الأهلي وانتهى الأمر بعدما حدثني محمود سعد ليلًا وطلب مني الحضور إلى النادي والتوقيع على التجديد وبالفعل وقعت على بياض".
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