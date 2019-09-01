خالد مرتجي: دعم "شعب الأهلي" هو سبب انتصاراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكد أن النادي ملكا لجماهيره، وهو السبب الرئيسي في انتصاراته. وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "الأهلي ملكا لجمهوره وجمهوره، جماهير الأهلي سنده ومصدر قوته". واختتم رسالته "دعم شعب الاهلي هو سبب انتصاراته ليبقي دائماً وأبداً الأهلي فوق الجميع". وتعاقد النادي الأهلي مؤخرا مع السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق ليخلف مارتن لاسارتي الذي تم توجيه الشكر له بعد الخروج من كأس مصر.

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