تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن ميتشو سيخوض مباراة الاتحاد بنفس التشكيل الذي بدأ به المباراة الماضية مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض (1-0).

ويشهد التشكيل على مشاركة المغربي محمد أوناجم مع شيكابالا وأشرف بنشرقي، ويشارك عمر السعيد في المباراة مهاجمًا للفريق.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

يُذكر أن الزمالك بلغ المربع الذهبي لكأس مصر بعد إقصاء مصر المقاصة في ربع النهائي بملعب برج العرب، فيما فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي (3-1).