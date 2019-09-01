منتخب ناشئي الطائرة يعود للقاهرة بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة العالم بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
عادت بعثة المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة، اليوم الأحد، إلى القاهرة، بعد تحقيقه المركز الرابع في بطولة العالم التي اختتمت مساء يوم الجمعة الماضي بتونس.
واحتل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين المركز الرابع في منافسات بطولة العالم (تحت سن 19 عاما)، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (3/1) في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.
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