وزير الشباب والرياضة: إنجاز تاريخى جديد بدورة الألعاب الأفريقية

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال كلمات الشكر والتهنئة التى وجهها لأعضاء البعثة الرسمية المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب والتى تحققت فيها نتائج تاريخية غير مسبوقة بحصول البعثة المصرية على ٢٧٣ ميدالية منهم ١٠٢ ميدالية ذهبية و٩٨ فضية و٧٣ ميدالية برونزية لتحقق بذلك إنجازا غير مسبوق ليس فى تصدر البطولة والحصول على لقبها فقط بل من ناحية عدد الميداليات وعدد الأبطال واللعبات

وقال وزير

مشيرا أن تلك الإنجازات الرياضية العالمية المتتالية غير المسبوقة للرياضة المصرية تعد نتاجا مستحقا فى ضوء الدعم والرعاية غير المسبوقة التى يوفرها ويحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مؤكدا أن الإنجازات الرياضية خلال الآونة الأخيرة وضعت الرياضة المصرية فى مكانها الريادي الطبيعى القارى والعالمى وهو ما يتماشى أيضا مع المكانة التى أصبحت تتبوأها مصر فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية تحت القيادة السياسية التى حققت لمصر نقلة تاريخية ونهضة شاملة غير مسبوقة فى شتى المجالات. من ناحية عدد الميداليات وعدد الأبطال واللعبات الرياضية التى حصلت على المراكز المتقدمة بالبطولة.وقال وزير الرياضة للاعبين وأعضاء البعثة إن إنجازاتكم تمثل عرفانا بالجميل تجاه وطنكم الذى لم ولن يبخل عليكم وعلى جميع أبطال الرياضة المصرية بشتى أنواع الدعم والرعاية فى شتى الألعاب لتظلوا دائما مصدر سعادة للشعب المصرى وخصوصًا جماهير الرياضة المصرية.مشيرا أن تلك الإنجازات الرياضية العالمية المتتالية غير المسبوقة للرياضة المصرية تعد نتاجا مستحقا فى ضوء الدعم والرعاية غير المسبوقة التى يوفرها ويحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.مؤكدا أن الإنجازات الرياضية خلال الآونة الأخيرة وضعت الرياضة المصرية فى مكانها الريادي الطبيعى القارى والعالمى وهو ما يتماشى أيضا مع المكانة التى أصبحت تتبوأها مصر فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية تحت القيادة السياسية التى حققت لمصر نقلة تاريخية ونهضة شاملة غير مسبوقة فى شتى المجالات.

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