رياضة | بعد التعاقد مع فايلر.. وفد الأهلي يعود للقاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد مع فايلر.. وفد الأهلي يعود للقاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود وفد النادي الأهلى المكون من خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات للقاهرة اليوم الأحد، بعد انهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول.

وسافر الوفد الأهلاوي لأوربا من أجل التفاوض مع عدد من المدربين منهم فايلر، بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، وتم توقيع العقد بعد مراجعته مع فايلر، من قبل مونتنيرى محامى الأهلى فى سويسرا، ومن المقرر أن يصل فايلر الى القاهرة خلال الأيام القادمة لقيادة تدريبات الفريق الأحمر.