رياضة | اليوم.. لاتسيو يواجه روما في قمة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. لاتسيو يواجه روما في قمة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب "الاولمبيكو" في السادسة مساء اليوم، السبت، مباراة "ديربي العاصمة" التي تجمع بين ناديا لاتسيو وروما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".

ويحتل لاتسيو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي "الكالتشيو" قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل روما المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.

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وتعادل روما مع نظيره جنوى بنتيجة 3-3، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالكالتشيو في موسمه الجديد 2019-2020، بينما تغلب لاتسيو خارج ملعبه على سمبدوريا بنتيجة 3 – 0.

ويفتقد روما في مباراة اليوم لجهود لاعبه دييجو بيروتي بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خض لها مؤخراً معاناته من تمزق في عضلة الفخذ وهي الاصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 45 – 60 يوماً، وسط شكوك تحوم حول مشاركة نيكولو زانيولو وليوناردو سبينازولا في مباراة الديربي أمام لاتسيو بسبب الاصابة أيضاً.

من جانبه، أكد جنكيز أوندر لاعب روما على أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد البداية المخيبة للأمال أمام جنوى، قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما، "أهمية الديربي معروفة للجميع هنا في روما، سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق النتيجة المرجوة، يحظى الديربي دائماً بأهمية كبيرة. الكل في أي مكان يريد الفوز بالديربي".