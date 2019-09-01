شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدرس تطبيق دورى المحترفين فى الممتاز "ب" بالموسم بعد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية تطبيق دورى المحترفين فى الممتاز "ب" فى الموسم بعد المقبل 2020 -2021، بحيث يتم تسويق المسابقة وبثها فضائيا وتوزيع عائد البث على أندية القسمين الثانى والثالث.
وكانت اللجنة أعلنت إلغاء دورة الترضية فى القسمين الثانى والثالث على أن يقام الدورى الجديد من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.
يذكر أن اتحاد الكرة لم يُحدد حتى الأن موعد إنطلاق الدورى الممتاز أو دورى الممتاز "ب".
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