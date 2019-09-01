شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. الأبيض يصارع "سيد البلد" فى نصف نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى يلتقى فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية، حيث يبحث الأبيض لتحقيق فوزًا جديدًا على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الفارس الأبيض لتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، فيما تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة. تحذيرات ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، كانت له قائمة من التحذيرات للاعبى الأبيض قبل مباراة الاتحاد السكندرى فى كأس مصر، حيث حذر لاعبيه من الاعتراضات خلال الجلسة التى عقدها معهم أثناء الاستعدادات الأخيرة لمواجهة زعيم الثغر، بعدما فوجئ المدرب الصربى ببعض الاعتراضات بسبب عدم المشاركة خلال الفترة الأخيرة فى مباراتى ديكاداها الصومالى فى دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا ومصر المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر أو استبدال البعض خلال المباراتين وكشف المدرب الصربى إن أي لاعب سيعترض على أى قرار فنى سيكون هناك عقابا فى انتظاره وهو ما حدث بالفعل باستبدال كريم بامبو بين شوطى لقاء ديكاداها وكذلك عدم مشاركته أمام المقاصة ثم استبعاده من قائمة معسكر لقاء اليوم وطالب "ميتشو" الجميع داخل الفريق الأبيض، الالتزام بالتعليمات من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض خاصة إن كل لاعب داخل قائمة الفريق سيكون له دورًا معه خلال المرحلة المقبلة ولا يوجد أحد خارج حساباته الفنية.



تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم". Advertisements

الزمالك ضد الاتحاد السكندرى

فى المقابل، يدخل فريق الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز خارج أرضه على فريق العربى الكويتى بهدف دون رد، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وهو ما يجعله يطمح فى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك وإقصاءه من بطولة كأس مصر، والتأهل إلى المباراة النهائية خاصة إنه سبق ونجح الفريق السكندرى فى الموسم الماضى فى إقصاء أبناء ميت عقبة من البطولة العربية للأندية فى نسختها الماضية وهو ما يطمح الفريق السكندرى فى تكراره اليوم بالكأس.

من ناحية أخرى، يفتقد الاتحاد السكندرى لخدمات الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت، المعاران من الزمالك لزعيم الثغر، لوجود بند فى عقد إعارتهما بعدم المشاركة أمام الأبيض، فيما شهدت قائمة سيد البلد، تواجد عماد السيد، حارس مرمى الفريق المنضم حديثًا من الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سيعتمد طلعت يوسف عليه فى حراسة عرين الاتحاد، لما يتمتع به من خبرات اكتسبها خلال فترة تواجده فى الزمالك وإنبى وطلائع الجيش من قبله.