شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح Vs ماني: «مين فيهم الأناني؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بـ3 أهداف نظيفة تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزه الرابع تواليًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على حساب بيرنلي، محافظًا على صدارة جدول الترتيب بـ12 نقطة، ورغم الأداء والنتيجة الطيبة إلا أن كل الأمور الإيجابية تلاشت عند الدقيقة الـ85، حينما غادر السنغالي ساديو ماني المباراة لصالح زميله ديفوك أوريجي.

وانفعل «ماني» على الطاقم الفني والبدلاء على الدكة فور تبديله، حينها اعتقد الجميع أنه يعترض على قرار مديره الفني يورجن كلوب، لكن من لغة جسده ربط البعض غضبه بعدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة إليه، في فرصة كانت سانحة لتسجيل الهدف الرابع.

وتأكد التفسير الأخير في لقاء أجرته شبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة مع المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، وقال: «ساديو ماني رجل عاطفي، كلنا بشر، هو يشعر بأشياء قد لا نستطيع تفسيرها في بعض الأحيان، السبب لم يكن التغيير، ولكن الكرة التي لم يمررها له زميله (محمد صلاح)، لقد عالجنا الأمور في غرفة خلع الملابس، هذا ما نستطيع أن نقوله».

وداخل أروقة التحليل، اعتبر نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة تصرف «ماني» غير مقبول، خاصةً وأنه غطى على المردود الطيب للفريق على مستوى الأداء والنتيجة، في نفس الوقت ألقى باللوم على «صلاح» لـ«أنانيته الزائدة» حسب تعبيره، بعد أن كان بالإمكان أن يمرر لزملائه في عدد من الفرص.

ومن جانبه، أكد طارق الجلاهمة، محلل «بي إن سبورت»، أن «صلاح» كان أنانيًا، وردة فعل «ماني»، غير مقبولة، وهي نتاج تراكمات سابقة حسب رأيه: «كان يجب معالجة الأمور بشكل أفضل».

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ودخل رواد موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، في نقاش حول «الأكثر أنانية» ما بين «صلاح» و«ماني»، فكل طرف يعتقد أن أحدهما يتسم بتلك الصفة، مرفقًا الرأي بلقطات من بعض المباريات السابقة.

فعلق حساب يحمل اسم «يوسف»: «إيه يا جماعة الضجة دي؟ هو إيه اللي حصل يعني لكل ده.. نفس الشيء والله»، فيما قال آخر يُدعى «أحمد جاد»: «هدي نفسك كده شوية يا عم ماني، إنت اللي بدأتها مع ابننا صلاح».

وأعرب حساب يحمل اسم «أيمن محمد» من تصرف «ماني»: «اللقطة ماني هو اعتاد يعملها في صلاح وصلاح اعتاد يعملها فيه، والمشكلة مش وليدة النهاردة يعني ليه كل الغضب ده»، فيما قال آخر باسم «محمد»: «صلاح بيقول لماني هردهالك مش هنسهالك».

واستمرارًا لردود الأفعال، علق حساب يحمل اسم «محمد الملاح»: «يعنى صلاح كان أناني جدًا مع ماني النهاردة إنما ماني كان جميل جدًا مع صلاح الموسم اللي فات، ده على كده بقى صلاح المفروض الموسم اللي فات كان ينفجر من ماني بقى»، فيما تساءل آخر باسم «آلاء جعفر»: «صلاح اللي عمل ٨ أسيستات الموسم الماضي أناني وماني اللي عمل أسيست واحد مش أناني؟».

وبعيدًا عن نقاشات مواقع التواصل، يُقاس مدى كفاءة اللاعب من خلال الأرقام التي يحققها في كل موسم، وعلى أساسه عدنا إلى الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يقدم إحصائية لـ«صلاح» و«ماني» منذ أن احترفا في إنجلترا.

وبالعودة إلى إحصائيات موسم 2017 - 2018، وهو الأول الذي جمع بين اللاعبين في ليفربول، صنع «صلاح» في بطولة الدوري 10 أهداف وخلق 12 فرصة محققة في 36 مباراة، فيما صنع «ماني» 7 أهداف وخلق 9 فرص محققة خلال 29 مباراة، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، صنع الأول 5 أهداف، فيما صنع الثاني هدفين.

وفي الموسم الثاني 2018 – 2019، لعب «صلاح» جميع مباريات الدوري الـ38، صانعًا فيها 8 أهداف وخالقًا 16 فرصة محققة، بينما لعب «ماني» 36 مباراة صنع فيهم هدفًا وحيدًا وخلق 7 فرص محققة فقط، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا صنع الأول هدفين، فيما صنع الثاني 3 أهداف.

ورغم حصول اللاعبين على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، بعد أن أحرز كلاهما 22 هدفًا، يبدو أن الصراع بينهما على نفس الجائزة بدأ مبكرًا، برغبتهما في إحراز أهداف أكثر من الآخر، فنجح «صلاح» في تسجيل 3 أهداف حتى الآن، فيما أحرز «ماني» هدفين فقط.