شكرا لقرائتكم وفد الأهلى يعود الى القاهرة اليوم بعد الاتفاق مع رينيه فايلر لقيادة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود وفد النادي الأهلى المكون من خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات للقاهرة اليوم الأحد، بعد انهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول. وسافر الوفد الأهلاوي لأوربا من أجل التفاوض مع عدد من المدربين منهم فايلر، بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، وتم توقيع العقد بعد مراجعته مع فايلر، من قبل مونتنيرى محامى الأهلى فى سويسرا، ومن المقرر أن يصل فايلر الى القاهرة خلال الأيام القادمة لقيادة تدريبات الفريق الأحمر.

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