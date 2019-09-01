شكرا لقرائتكم بشرة خير للأهلاوية ..رينيه فايلر فاز 6/1 على ماينز الألماني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى والذى يعول عليه الكثيرون من عشاق القلعة الحمراء امالا عريضة فى قيادة الفريق إلى الأفضل دائما خلال المواسم القادمة بدء من الموسم الكروي القادم 2019/2020.

وفاز السويسرى رينيه فايلر عندما كان يقود اندرلخت علي الدوري البلجيكي فى 2017 الموسم الأكثر تألقا فى حياته بالدورى وكأس السوبر البلجيكي، كما تأهل فى الموسم نفسه الي دور الثمانية في الدوري الأوروبي وخرج بهدف قالت فى الوقت الاضافي علىيد مانشستر يونايتد بعدما تعادلا ذهابا وايابا بهدف لمثله.

و حقق نتائج مميزة مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ابرزها الفوز علي ماينز الألماني 6-1 وهى النتيجة التى تمثل أهمية كبيرة للأهلاوية نظرا لفوز فريقهم بنفس النتيجة على غريمه التقليدى النادى الزمالك فى اشهر ديربيات الفريقين.

كما فاز على سلافيا براج 3-0 في الذهاب ونفس النتيجة في العوده و الفوز علي زينيت الروسي 2-0 .

كما قاد نورنبرج الألمانى للفوز علي يونيون برلين بنتيجة 6/2 فى الدوري الالمانى وحقق نتائج مميزة منها الفوز على , لايبزج 3-1, وعلى دوسلدورف 5-1,وعلى سانت باولي 4-0 فى البوندزليجا.

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ويعتبر فايلر من مواليد 13 سبتمبر 1973 وعمره 46 عاما ، و درب عدة أندية أبرزها نورنبيرج الألمانى فى 2014 وأندرلخت البلجيكي فى 2016 ولوزيرن السويسرى العام الماضى.

وتعتبر تجربته الأخيرة مع لوزيرن خاض خلالها 26 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة وحيدة وخسر 14 لقاء .

كما لعب كمدافع وأبرز الفرق التي مثلها كلاعب هي زيورخ واعتزل في عام 2001 وخاض مباراة واحدة على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

ولم يحقق فى مسيرته التدريبية سوى لقبين مع أندرلخت هما الدورى وكأس السوبر البلجيكيين.