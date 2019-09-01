رياضة | المنتخب الأوليمبي يبدأ الاستعداد لمواجهة السعودية الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يبدأ الاستعداد لمواجهة السعودية الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق اليوم الأحد معسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى يومى 7 و10 سبتمبر الجارى، ويستضيف إستاد السويس الجديد المباراة الأولى، بينما يستضيف إستاد السلام المباراة الثانية.

ويؤدي الفريق تدريبه الأول بالملعب الفرعي لإستاد القاهرة، على أن يختتم المعسكر بنهاية الودية الثانية أمام المنتخب السعودى يوم 10 سبتمبر.

كان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي قد اختار 28 لاعبا للانضمام معسكر الفريق هم:

حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

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الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوى، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

وسينضم لاعبو الزمالك والاتحاد السكندري لمعسكر المنتخب الأوليمبي عقب انتهاء مباراة فريقيهما بالدور قبل النهائي لكأس مصر التي تقام مساء اليوم الأحد، كما سيتم استدعاء اللاعبين المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبي ضمن استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.