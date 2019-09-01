رياضة | ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي آي سي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع جيمس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

بينما لا يزال نابولي مهتمًا بجيمس رودريغيز ، إلا أن ناديًا إيطاليًا كبيرًا قد يحاول الانقضاض اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الذي سيغلق يوم 2 سبتمبر المقبل.

وظهر جيمس رودريجيز في التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال التعادل أمام بلد الوليد 1-1 في الجولة الماضية بالليجا، ورغم ذلك، لا يزال اللاعب الكولومبي مرتبطًا بمغادرة النادي هذا الصيف.

ووفقًا للمعلومات الواردة من موقع ‘‘سبورت إيطاليا‘‘، فإن ميلان قد يتفاوض على ضم جيمس رودريجيز في الساعات المقبلة، إذا تم التأكد بالفعل من صعوبة ضم الأرجنتيني أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد وهدف ميلان الرئيسي هذا الصيف.

وسيكون ميلان على استعداد لتغيير خططه في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات إذا لم يتحقق المسار المؤدي إلى الأرجنتيني، بعدما رصد قادة ميلان، لاعب خط الوسط الكولومبي جيمس كبديلًا مثاليًا للاعب أتلتيكو مدريد.