رياضة | بعد مبارايات السبت.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مبارايات السبت.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في فخ التعادل الإيجابي امام أوساسونا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب آل سادار لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

افتتح روبرتو توريس التقدم لأوساسونا في الدقيقة السابعة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض قبل أن يدرك أنسو فاتي التعادل لبرشلونة في الدقيقة الحادية والخمسين ويضاعف زميله آرثر ميلو التقدم للبلوجرانا في الدقيقة الرابعة والستين وفي الوقت الذي إنتظر فيه الجميع نهاية اللقاء بفوز برشلونة أدرك توريس التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة إستقر بها في المركز الخامس فيما وصل أوساسونا إلى المركز الرابع بعد أن وصل إلى النقطة الخامسة بعد أن سجل فوز وتعادلين.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا :-

1. انطوان جريزمان هدفين

2. جيرارد مورينو هدفين

3. روبيرتو توريس هدفين

4. روجر مارتي سالفادور هدفين

5. راؤول جارسيا هدفين

6. سيرجيو جوارديولا نافارو هدفين

Advertisements

7. لورينزو مورن هدفين

8. كريم بنزيما هدفين

9. مارتن أوديجارد هدف

10. فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف

11. نبيل فقير هدف

12. خوان جوردن هدف

13. خوسي لويس سامارتين مانو هدف

14. خايمي ماتا هدف

15. خورخي مولينا هدف.

16. دينيس سواريز هدف