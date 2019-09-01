رياضة | اليوم.. آرسنال يصتطدم بتوتنهام في قمة الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. آرسنال يصتطدم بتوتنهام في قمة الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون ملعب "الإمارات" العاصمة الإنجليزية لندن، مسرحا اليوم الأحد، لقمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي التى تجمع أرسنال أمام توتنهام في ديربي شمال لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2 .

وستكون المباراة فوق صفيح ساخن ويصعب توقع نتيجتها، حيث أن الفريقين قادمين من خسارة في الجولة الثالثة، حيث خسر أرسنال ضد ليفربول وتوتنهام أمام نيوكاسل.

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واستهل الجانرز مشوارهم في البريميرليج هذا الموسم بملاقاة فريق نيوكاسل يونايتد وفازوا بهدف دون رد، ثم حصدوا ثلاث نقاط آخرى من فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقطوا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد ست نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يدخل توتنهام المباراة قادما من خسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، قبل التعادل أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية 2-2 ، وذلك بعد أن تغلب السبيرز على فريق أستون فيلا بثلاثية دون رد في أولى جولات البريميرليج.

ويمتلك توتنهام 4 نقاط في رصيده من فوز وتعادل وخسارة يحتل بهم المركز العاشر.