رياضة | مدرب منتخب مصر المحتمل: حسام حسن.. "اكتشاف مواهب وشغب وانجازات قليلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر المحتمل: حسام حسن.. "اكتشاف مواهب وشغب وانجازات قليلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل العميد حسام حسن، مدرب نادي سموحة، ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب المكسيكي خافيير أجيري حيثُ ينافسه على هذا المنصب مدربين عدة لعل أبرزهم حسام البدري وحسن شحاتة.

ويملك العميد حسام حسن الذي يتواجد معه دائماً شقيقه إبراهيم، سيرة تدريبية جيدة منذ اعتزاله في عام 2008 ودخوله عالم التدريب عبر بوابة النادي المصري البورسعيدي.

ورحل مدرب منتخب مصر خافيير أجيري عن الفراعنة بعد فشله في قيادة المنتخب في البطولة الأفريقية فقد خرج من دور الستة عشر على يد نيجيريا بخسارته بهدف نظيف، وفشل أيضاً المكسيكي في السيطرة على اللاعبين داخل غرفة تبديل الملابس.

وتنقل العميد حسام حسن وجهازه المعاون بين العديد من الأندية ولعل محطاته التدريبية هي؛ المصري البورسعيدي، المصرية للاتصالات والزمالك ومصر المقاصة والاتحاد السكندري ومنتخب الأردن وبيراميدز وسموحة.

- العميد بدون بطولات:

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لم ينجح العميد في الحصول على بطولات مع تلك التجارب التدريبية ولكن تعد ولايته الثالثة مع المصري البورسعيدي هي الأنجح فقد وصل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية وكان وصيفاً لكأس مصر والسوبر المصري بعد خسارة المباراتين أمام الأهلي.

- مشاكل واشتباكات:

شهدت مسبرة حسام حسن التدريبية العديد من المشاكل والشغب نظراً لحماسه الزائد وتصريحاته النارية ولعل أبرزها حدوث مذبحة بورسعيد عندما كان مدرباً للمصري، وأحداث شغب مباراة فيتا كلوب في نصف نهائي الكونفدرالية والتي انتهت بخسارته واشتبك مع الجماهير وأيضاً لا تنسى الجماهير المصرية مشهد لحظة محاولته للاشتباك مع مانويل جوزيه في مباراة القمة وأيضاً ضرب مصور صحفي.

- اكتشاف لاعبين:

يُعرف عن العميد نظرته الثاقبة في اختيار اللاعبين واكتشاف المواهب الشابة مثل إسلام عيسى الذي ضمه للمصري وتألق معه ومحمد حمدي، ومحمد الشامي وفي الاتحاد محمد حمدي زكي.