رياضة | تغريدات رانيا علواني.. الأزمة تشتعل بين مجلس إدارة الأهلي والسبب تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريدات رانيا علواني.. الأزمة تشتعل بين مجلس إدارة الأهلي والسبب تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إشتعلت الأزمة داخل أروقة مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك بعد أن أعلنت الإدارة عن إسم المدير الفني الجديد والذي ظلت الجماهير تنتظره خلال الفترة القليلة الماضية وكان من المنتظر أن يكون الافصاح عنه خبر مفرحاً للجماهير لكن ما حدث كان العكس تماماً.



البداية كانت حينما نشبت مشادة كلامية بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة المارد الأحمر وواحد من المشجعين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر خاصةً بعد رد علواني على سؤاله بطريقة عنيفة للغاية بعد أن قالت " حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. نوظف مواردنا صح بقى".

Advertisements

وما كان من المشجع أن يرد عليها بقول " لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".

ولم تتوقف علواني عن الرد وقالت " هو حضرتك ما أخدتش الدوري " ليواصل المشجع ردوده هو الآخر ويقول " لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".