رياضة | مدرب منتخب مصر المحتمل.. ماذا قدم حسام حسن خلال محطاته التدريبية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر المحتمل.. ماذا قدم حسام حسن خلال محطاته التدريبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- في نوفمبر 2009 درب نادي الزمالك ونقل الفريق وقتها من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني وقاد الأبيض في 55 مباراة حيث (فاز 31 مباراة وتعادل 16 وخسر 8 مباريات).

- رحل العميد عن الزمالك في 2011 وتولى بعدها تدريب الإسماعيلي وقاد الدراويش وقتها في مباراتين بكأس مصر حيثُ فاز في الأولى وخسر الثانية أمام المقاولون العرب، ثم تمت إقالته لخلافات مع الإدارة.

- تولى تدريب المصري لمدة شهر في عام 2012 حيث قاد الفريق في ثلاثة مباريات، أولها أمام إنبي وفاز بنتيجة 1-0، والثانية أمام الإسماعيليوانتهت بالتعادل السلبي، والأخيرة أمام الأهلي في المباراة التي شهدت أحداث بورسعيد واستقال وقتها.

- درب العميد بعد ذلك مصر المقاصة من فبراير إلى مايو 2013 حيث قاد الفريق في 10 مباريات ثم تولى تدريب منتخب الأردن من يونيو 2014 حتى يوليو 2015 وساهم في صعود النشامى لكأس آسيا لعام 2015 للمرة الثالثة في تاريخها بدون أي هزيمة في التصفيات. Advertisements

- وللمرة الثانية تولى تدريب الزمالك ولكن سرعان ما رحل لتدهور النتائج فقد فاز بمباراة واحد خلال 6 مباريات رسمية له مع الفارس الأبيض.

- وبعد رحيل العميد عن الزمالك درب الاتحاد السكندري لفترة قصيرة ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي في أطول فترة تدريبية له من يوليو 2015 حتى يونيو 2018 وقاد الفريق في 135 مباراة (فاز 57 وتعادل 30 وخسر 25) واستقبل 121 هدفاً وسجل فريقه 176 هدفاً ورحل العميد بعد الخسارة فيتا كلوب في نصف نهائي الكونفدرالية وما عقبها من أحداث عنيفة أدت لإصابة حسام في الرأس.

- حسام حسن في الولاية الثالثة مع المصري البورسعيدي كان وصيفاً لكأس مصر والسوبر المصر حسيت خسر كلتا المواجهتين أمام الأهلي.