شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر



ينطلق موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر اليوم الأحد على فى تمام الثامنة مساء على ستاد الإسماعيلية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية .

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى حيث صعد الفريق الأبيض إلى نصف نهائى كأس مصر بعدما على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى دور الثمانية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى حيث من المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:

Advertisements

محمد عواد فى حراسة المرمى

حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط

مصطفى محمد فى خط الهجوم

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى.



تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى تأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



تقام مباراة الزمالك وزعيم الثغر، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، حيث يبحث الأبيض لتحقيق فوزًا جديدًا على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الفارس الأبيض لتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.