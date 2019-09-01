شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. تشكيل الزمالك المتوقع فى موقعة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:
محمد عواد فى حراسة المرمى
حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع
طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط
مصطفى محمد فى خط الهجوم.
تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، فيما تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.
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