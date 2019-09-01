شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى استعدادا لوديتى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية.
واختار شوقى غريب 28 لاعبا وهم :
حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير
الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي
الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام
الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي
الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش
وتقرر إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر بستاد السويس ، فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر بستاد السلام.
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