تصريحات السبت| أبو تريكة يُعلق على خطأ صلاح.. وأحمد حسن يوجه نصيحة للنني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 31 أغسطس 2019.

سمير عثمان: رفضت استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

أكد سمير عثمان، الرئيس الأسبق للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رفض طلب إدارة نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الكأس.

الجنايني يُعلن الخماسي المرشح لتدريب منتخب مصر

كشف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافير أجيري المدير الفني السابق.

الجنايني:الجماهير ستعود إلى الملاعب مع بداية الدوري

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر الاستعانة به للوصول إلى ما وصفه بـ"تحسين الأجواء" في الكرة المصرية.

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"بعرف أطبخ كويس".. رانيا علواني تفسر مناوشاتها مع جماهير الأهلي

أوضحت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سبب مناوشتها مع بعض جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنها تعرضت لسباب غير مبرر.

كلوب ملمحًا عن صلاح: ماني غاضب بسبب زميله

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن أزمة النجم السنغالي ساديو ماني عقب تبديله في مباراة بيرنلي والتي أجريت مساء اليوم ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

أبو تريكة يُعلق على خطأ صلاح أمام بيرنلي.. وتصرف ماني مع كلوب

وصف محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق الخطأ الذي ارتكبه محمد صلاح بعدم تمرير الكرة لساديو مانى في مباراة بيرنلي بأنه "فني"، قائلًا إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره.

أحمد حسن يوجه نصيحة للنني بعد الانضمام لبيشكتاش

حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، والذي سبق له الاحتراف في صفوف بيشكتاش التركي، على توجيه رسالة لمحمد النني بعد رحيله للدوري التركي.