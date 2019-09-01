النشرة الرياضية.... الأهلي يُعلن فايلر مديراً فنياً للفريق.. وماني ينفجر بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم النشرة الرياضيةاليومية لأبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية ليوم السبت 31 أغسطس.

الصفقة التاسعة من الأهلي.. باسم علي ينتقل للجونة رسميًا

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع باسم علي ظهير أيمن الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بالفيديو.. بسبب صلاح.. ماني ينفجر على كلوب

انفجر ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على مدربه يورجن كلوب المدير الفني للريدز بعد خروجه من مباراة بيرنلي والتي جاءت ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ختام منافسات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.. ومصر تتصدر برصيد 273 ميدالية

انتهت فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بتصدر مصر برصيد 273 ميدالية متنوعة وحطمت بعثة مصر جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.

بالفيديو.. كهربا يسجل أول أهدافه في الدوري البرتغالي

أحرز محمود عبدالمنعم "كهربا" أول هدف له في الدوري البرتغالي مع فريقه أفيس خلال المباراة التي أقيمت أمام فاماليساو ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

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اتحاد الكرة يُعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.

رسميًا .. ميودراج مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

بالفيديو.. طرد تريزيجيه أمام كريستال بالاس

تلقى المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا، بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

الأهلي يُعلن فايلر مديراً فنياً للفريق

أعلن النادي الأهلي، عن تعيين المدير الفني السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

رسمياً.. النني ينتقل لبيشكتاش التركي على سبيل الإعارة

أعلن نادي بيشكتاش التركي عن ضم الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.