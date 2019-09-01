ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي من مانشستر سيتي

استعاد فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه بيرنلي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة، حيث كان قد فقدها في وقت سابق من اليوم عقب فوز مانشستر سيتي على برايتون 4 / صفر.

وشهدت أيضا هذه الجولة، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون 1/1 ونيوكاسل مع ضيفه واتفورد 1/1 وتشيلسي مع ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 2 وفوز كريستال بالاس على أستون فيلا 1 / صفر وليستر سيتي على بورنموث 3 / 1 وويستهام على نوريتش سيتي 2 / صفر.

وعلى ملعب تيرف مور، تلاعب نجوم ليفربول بلاعبي بيرنلي وتغلبوا عليهم 3 / صفر.

وسجل أهداف ليفربول كريس وود، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 80.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.