النيران الصديقة تهدي يوفنتوس فوزا صعبا على نابولي

قادت النيران الصديقة فريق يوفنتوس لانتزاع فوزا صعبا للغاية من ضيفه نابولي 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو لويز دا سيلفا في الدقيقة 16 وأضاف الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 19 ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 62.

واستطاع فريق نابولي أن يرد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كوستاس مانولاس، و هيرفينج لوزانو، وجيوفاني دي لورينز في الدقائق 66 و68 و81.

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إلا أن كاليدو كولبيالي مدافع نابولي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة مانحا يوفنتوس نقاط المباراة كاملة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى ست في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، وتوقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وكان يوفنتوس استهل مبارياته في الدوري هذا الموسم بالفوز على بارما 1 / صفر، فيما فاز نابولي على فيورنتينا 4-3 في الجولة الأولى.