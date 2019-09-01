"اتحاد الكرة" يعلن موعد عودة الجماهير للمدرجات

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة عن موعد عودة الجماهير المصرية مره أخرى للمدرجات لتشجيع فرقهم.

وقال الجنايني خلال تصريحات تلفزيونية أن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري ستشهد عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد.

وأضاف قائلاً : "الجماهير ستعود خلال الموسم الجديد، عودتهم ستكون بنفس الطريقة التي تواجدوا بها في ملاعب كأس أمم أفريقيا، سنبدأ الدوري بتواجدهم في الملاعب بحد أدنى 5 ألاف مشجع".

وواصل قائلاً : "ملتزمون بإعداد جدول دوري كما المتواجد في إنجلترا وإسبانيا وأي دولة أوروبية، سيتم تحديد موعد البداية وموعد نهايته بالساعة وليس التاريخ فقط".

واختتم قائلاً بخصوص الجماهير ان مباريات القمة أيضاً سوف تشهد تواجد الجماهير.

الجماهير إلى الملاعب من جديد.وأضاف قائلاً : "الجماهير ستعود خلال الموسم الجديد، عودتهم ستكون بنفس الطريقة التي تواجدوا بها في ملاعب كأس أمم أفريقيا، سنبدأ الدوري بتواجدهم في الملاعب بحد أدنى 5 ألاف مشجع".وواصل قائلاً : "ملتزمون بإعداد جدول دوري كما المتواجد في إنجلترا وإسبانيا وأي دولة أوروبية، سيتم تحديد موعد البداية وموعد نهايته بالساعة وليس التاريخ فقط".واختتم قائلاً بخصوص الجماهير ان مباريات القمة أيضاً سوف تشهد تواجد الجماهير.

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