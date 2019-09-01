وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

شهد الدكتور أشرف صبحي حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية بحضور رشيد الطالبى وزير الشباب والرياضة المغربي، وعدد من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة بعد ان حققت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريقية نتائج غير مسبوقة، وتوجت مصر خلالها برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ذهبية و98 فضية و73

برونز .وجه وزير الشباب والرياضة شكره وتقديره لدولة المغرب الشقيقة على حفاوة الاستقبال والتأمين اضافة الى حسن التنظيم والضيافة مؤكدا ان مصر والمغرب دولتان شقيقتان تربطهما علاقة تفاهم وتنسيق مشترك بشكل عام وفى المجال الرياضى بشكل خاص .وصرح اشرف صبحى أن إنجاز ابطال مصر هو إنجاز غير مسبوق فى تاريخ الدورات الافريقية مشيدا بالانجاز الكبير الذى تحقق .بدأ حفل الختام بطابور عرض الأعلام لكل البعثات المشاركة في منافسات الدورة، ثم شهد الحفل عددا من العروض الفنية والغنائية ، مع تقديم عروض لفقرات فلكلورية مغربية .وفى نهاية الحفل سلمت المغرب علم دورة الالعاب الافريقية القادمة لدولة غانا التى ستنظم فعالياتها عام 2023.