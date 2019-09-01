رياضة | موعد مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم 1/9/2019| مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم 1/9/2019| مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عبر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب “الإمارات”، في القمة الإنجليزية المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، ونظيره تونتنهام، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونعرض لكم موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في السطور التالية لمتابعتها.



موعد مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم وحكام المباراة

نقدم لكم موعد مباراة أرسنال لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم مارتن أتكينسون.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام ومعلق اللقاء

وسيتم إذاعة مباراة أرسنال وتوتنهام حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي.

هدف أرسنال وتوتنهام من المباراة

يسعى نادي أرسنال لاستعادة نغمة الإنتصارات مجددًا في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي توقفت بفوز فوز ليفول الساحق بتحقيق فوزه الثالث ومواصلة مطاردة الريدز المتصدر، حيث يعول الجانرز على قوة هجومة المتمثلة في الثنائي الدولي الجابوني أوباميانج، والمهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت، والإيفواري نيكولاس بيبي.

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بينما يتطلع توتنهام بقيادة مديره الفني بوكتينيو، لعودة سكة الإنتصارات مجددًا لصفوف الفريق، التي توقفت من الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعود آخر فوز للسبيرز في الجولة الأولى أمام أستون فيلا في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

نتائج أرسنال وتوتنهام في أول ثلاثة مباريات بالبريميرليج

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق الفوز بصعوبة على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وعزز موفعه في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بفوز ثاني على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى خسارة ساحقة على حساب نظيره ليفربول بثلاثة مقابل هدف.

بينما قلب توتنهام تأخره أمام أستون فيلاُ إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية فرض التعادل على حامل لقب النسخة الماضية مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما،قبل أن يسقط بهدف نظيف في الجولة الثالثة على أرضه ووسط جماهيره في مفاجأة من العيار الثقيل أمام نيوكاسل يونايتد.