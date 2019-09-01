رياضة | القصة الكاملة لخلاف رانيا علواني مع المشجعين على " تويتر "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لخلاف رانيا علواني مع المشجعين على " تويتر " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي جدل واسع خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن طالبت بأحقية ان يقف الجمهور خلف المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل تحقيق المكاسب على المستوى المحلي والمستوى القاري.



وكانت القصة قد بدأت بوجوةد هجوم من بعض المتابعين لرانيا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بسبب مطالبتها أن يلتف الجمهور حول بعض الألعاب الأخرى وعدم الإكتفاء بكرة القدم التي لم تنجح في تحقيق أي نتائج مميزة.

وتصدر هاشتاج " # رانيا_علواني الوسوم الأكثر تداولاً في تويتر بل ووصل الأمر ببعض المغردين أن يطالبوها بالإستقالة لكنها ردت على احد المتابعين وقالت " أسكت عن إيه؟ أنا كنت كاتبة أشجع لعيبة ألعاب تانية كسبوا ولازم ياخدوا حقهم في المساندة! الكلام الغلط جه من ناس مش مني يا ريت حضرتك تراجع التويتات".

ولم يكتفي المغردون بهذا فحسب بل واجهت علواني سيل من السباب والهجوم عليها في الوقت الذي وافقها فيه بعض المغردين الرأي حول ضرورة مساندة باقي الألعاب الأخرى وعدم النظر والتركيز على كرة القدم فقط لكن الأكيد أن تلك التدوينات تسببت في زيادة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأعضاء مجالس إدارت الاندية.