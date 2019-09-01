رياضة | القصة الكاملة لخلاف رانيا علواني مع المشجعين على " تويتر "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لخلاف رانيا علواني مع المشجعين على " تويتر " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثارت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي جدل واسع خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن طالبت بأحقية ان يقف الجمهور خلف المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل تحقيق المكاسب على المستوى المحلي والمستوى القاري.
وكانت القصة قد بدأت بوجوةد هجوم من بعض المتابعين لرانيا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بسبب مطالبتها أن يلتف الجمهور حول بعض الألعاب الأخرى وعدم الإكتفاء بكرة القدم التي لم تنجح في تحقيق أي نتائج مميزة.
ولم يكتفي المغردون بهذا فحسب بل واجهت علواني سيل من السباب والهجوم عليها في الوقت الذي وافقها فيه بعض المغردين الرأي حول ضرورة مساندة باقي الألعاب الأخرى وعدم النظر والتركيز على كرة القدم فقط لكن الأكيد أن تلك التدوينات تسببت في زيادة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأعضاء مجالس إدارت الاندية.
وحول تبرير موقفها طالبت علواني من الجماهير نشر الأرقام القياسية التي قام لاعبوا الألعاب الأخرى غير كرة القدم بتحطيمها في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب وحملت الرقم 12.