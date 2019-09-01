رياضة | ليكيب: "المسلسل انتهى".. وباريس يعلن قراره النهائي بخصوص نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب: "المسلسل انتهى".. وباريس يعلن قراره النهائي بخصوص نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن آخر تطورات صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدة بأن لاعب باريس سان جيرمان سيبقى في العاصمة الفرنسية لموسم آخر، ولن ينتقل إلى صفوف برشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما فشل الفريقين في الوصول إلى إتفاق بخصوص إنتقال نيمار دا سيلفا وعودته من جديد إلى ملعب كامب نو.

ونشرت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، تقرير مطول عن صفقة نيمار، وقالت بأن النجم البرازيلي قد أخبر عائلته، بأن فرص عودته إلى صفوف برشلونة قد تلاشت بصورة كاملة، وأصبح إنتقاله إلى النادي الكتالوني أمر شبه مستحيل، خاصة في ظل بقاء 24 ساعة فقط على نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت"ليكيب" في تقريرها، بأن المقربين من نيمار، قد أكدوا بأن اللاعب كان على إستعداد لدفع نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إكتمال إنتقاله إلى صفوف نادي برشلونة، ولكن النادي الباريسي قد رفضوا هذا العرض، مؤكدين بأن قيام نيمار بدفع هذه المبالغ من جيبه يعد أمر غير قانوني، مشددين على كون باريس لن يوافق على حدوث هذا الأمر على الإطلاق.

وكانت صحف إسبانية قد أكدت بأن برشلونة نفسه قد إعترف بفشل الصفقة، وأخبر المدرب إرنستو فالفيردي، وبعض نجوم الفريق على رأسهم ليونيل ميسي وجيرار بيكيه، بأن إحتمالية إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة قد أصبحت ضعيفة للغاية، والأقرب الآن هو إستمرار نيمار في صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم آخر، وفي الموسم المقبل، سوف يعود برشلونة للتفاوض مع باريس من جديد لحسم الصفقة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.