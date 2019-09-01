رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال الاحد 01 / 09 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال الاحد 01 / 09 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد مباراة ريال مدريد ضد فياريال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب لا سيراميكا لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقين في بطولة الدوري بالإضافة إلى نتائج كل فريق في الجولتين الأولى والثانية.

البداية بفريق نادي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد أربعة نقاط جمعها أبناء زين الدين زيدان بالفوز في المباراة الافتتاحية قبل أن يسقط في فخ التعادل بهدف لمثله على ميدانه أمام فريق نادي بلد الوليد.

في المقابل يدخل فريق نادي فياريال اللقاء وهو في المركز الثالث عشر بعد أن جمع نقطة وحيدة بالتعادل في اللقاء الافتتاحي قبل أن يخسر في الجولة الماضية. Advertisements

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة بتوقيت مصر.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 تعليق التونسي المخضرم رؤوف خليف ويديرها تحكيمياً خيسوس خيل مانزانو.