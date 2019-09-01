رياضة | "ماني وصلاح خارج السيطرة".. وكلوب يواجه أصعب موقف في مسيرته التدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماني وصلاح خارج السيطرة".. وكلوب يواجه أصعب موقف في مسيرته التدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"في الدقيقة 82، ليفربول متقدم بنتيجة 3-0 على بيرنلي، محمد صلاح يملك الكرة وسط لاعبين من بيرنلي، الجناح المصري يراوغ ويمر ويصبح أمام خيارين، الأول هيو التسديد المباشر في المرمى، والثاني هو تمرير الكرة لزميله ساديو مادني والذي يقف بدون أي رقابة على الإطلاق، ولكن صلاح اختار التسديد".

بعدها بدقائق قرر كلوب إخراج، ساديو ماني، من الملعب، لتكون هذه لحظة فارقة ربما في مسيرة السنغالي مع ليفربول، اللاعب إنفجر غضبًا في وجه مدربه ومساعديه، وظل ماني على هذه الحالة إلى نهاية المباراة، حتى إنه لم يقوم بتحية أيًا من زملائه بعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية، في مشهد غريب وغير معتاد من ساديو ماني.

"ماني وصلاح".. وتاريخ طويل من اللقطات المثيرة للجدل

المتابع الجيد لنادي ليفربول، يعرف جيدًا بأن ثنائية ماني وصلاح لم تكن أبدًا ثنائية ناجحة، الثنائي الأفريقي لم يعتاد على صناعة الأهداف لبعضهما البعض على مدار الموسمين الماضيين، وعلى الرغم من تسجيل كلًأ من ماني وصلاح لـ22 هدف في بطولة الدوري في الموسم الماضي، إلا إن محمد صلاح قد صنع 5 أهداف لزميله ساديو ماني، في حين صنع ماني هدف وحيد لصلاح طيلة الموسم، وهو الأمر الذي يؤكد بأن هناك مشاركة ما في العلاقة بين هذا الثنائي.

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لقطة صلاح اليوم في مباراة بيرنلي، لم تكن الأولى من نوعها، حيث أنها لقطة معادة بالكربون من مباراة ليفربول وتوتنهام في الدور الأول من موسم 2018-2019، وقتها كان ماني أمامه ثلاث لاعبين من السبيرز، وكان محمد صلاح بعيدًا عن الرقابة، ووصول الكرة له يعني بأنها هدف بنسبة 100%، ولكن ماني أختار التسديد في المرمى مباشرة، لتخرج الكرة خارج الخشبات الثلاثة، وسط عاصفة غضب من محمد صلاح.

كيف سيتعامل كلوب موقف صلاح وماني ؟

المدرب الألماني يورجن كلوب، خرج لوسائل الإعلام، وقال بأن غضب ساديو ماني لم يكن بسبب التبديل، بل كان بسبب لقطة محمد صلاح التي كانت في الشوط الثاني من المباراة، وهو ما يؤكد بأن المدرب الألماني يعرف تمامًا أين المشكلة، ولكن هل يعرف كلوب أين الحل؟

تاريخ المدرب الألماني لم يشهد مثل هذا الموقف من قبل، ولذا فإن التوقع بماذا سيفعل كلوب سيكون أمر صعب للغاية، هل سيكون مثل السير إليكس فيرجسون ويجبر أحد اللاعبين على الرحيل مثلما فعل "فيرجسون" في خلاف رونالدو ورود فان نيستلروي الشهير، أم إن كلوب لديه حل سحري لهذه المعضلة، وسيعيد التفاهم الضائع بين هذا الثنائي في قادم المواعيد.

الأيام وحدها هي من ستخبرنا بالطريقة التي سيتعامل بها كلوب مع واحد من أصعب المواقف التي مرت عليه في مسيرته التدريبية.