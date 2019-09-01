رياضة | شبكة "ESPN" تؤكد: برشلونة سوف يعودون للتفاوض مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكة "ESPN" تؤكد: برشلونة سوف يعودون للتفاوض مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لا يزال ضمن دائرة اهتمامات برشلونة للتعاقد معه على الرغم من فشل ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الذي أوشك على الانتهاء.

وقالت شبكة "ESPN" الإسبانية أن التوقيع مع نيمار بالنسبة لنادي برشلونة هو بمثابة توقيع استراتيجي، لذلك سوف يعودون للتعاقد معه في خلال الصيف المقبل.

وفشلت محاولات برشلونة لضم البرازيلي نيمار حيثُ لم يصل البارسا لاتفاق مع باريس سان جيرمان حول المبلغ المطلوب من أجل اللاعب فكانت هناك مبالغة مادية من النادي الفرنسي نظراً لدخول ريال مدريد ويوفنتوس على خط المفاوضات. Advertisements وأعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، رسمياً أن مفاوضات ضم نيمار إلى برشلونة قد فشلت وسيبقى مع فريقه باريس سان جيرمان رغم أنه سبق وأعلن رغبته في الرحيل نظراً لعدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية. وأوضحت قناة "RMC" الفرنسية اليوم الأحد، أن نيمار مقتنع أن باريس سان جيرمان لم يكن لديهم أي نية لبيعه، وأن المدير الرياضي ليوناردو لعب هذه اللعبة ليفرض سلطته بعد أن عاد للإدارة الرياضية في النادي الفرنسي. وحسبما ذكرت التقارير فأن نادي باريس قد طلب الحصول على مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى 3 لاعبين، كما أن نادي برشلونة لن يكون قادراً إلا على دفع 130 مليون يورو لهذا تدخل نيمار وساهم بـ 20 مليون يورو ولكن رفض باريس. وانتقل البرازيلي نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم بعد أن تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

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