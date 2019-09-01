رياضة | الكشف عما قاله نيمار لزملائه بعد فشل انتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عما قاله نيمار لزملائه بعد فشل انتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير فرنسية اليوم، عن أول تعليق من نيمار دا سيلفا على فشل مفاوضات انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر الجاري.

وأشار راديو "Radio France" الفرنسي، إلى أن نيمار قال لزملائه في غرفة ملابس باريس سان جيرمان أنه سيبقى موسم واحد فقط هذا الموسم وبعد ذلك سينتقل إلى برشلونة.

وفشلت مفاوضات نقل نيمار من باريس سان جيرمان بعدما أعلن رغبته في العودة مرة أخرى إلى برشلونة على أمل أن يعود اللاعب إلى الأضواء مع ميسي ولويس سواريز بعد سرق منه الفرنسي كيليان مبابي النجومية. Advertisements وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة لم يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان من ناحية المقابل المادي وأيضاً اللاعبين الذين كان من المقرر لهم أن يكونوا ضمن الصفقة مثل عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وتوديبو. وأوضحت التقارير أن نيمار مقتنع بعودته إلى برشلونة في الموسم المقبل ويأتي ذلك بعد أن كان حديث فترة الميركاتو الصيفي منذ بدايتها حيثُ دخل على خط المفاوضات معه كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي. وطلب نادي باريس سان جيرمان من البارسا الحصول على مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى 3 لاعبين، ولكن نادي برشلونة لن يكون قادراً إلا على دفع 130 مليون يورو لهذا تدخل نيمار وساهم بـ 20 مليون يورو إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح. والجدير بالذك أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم بعد أن تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

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