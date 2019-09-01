رياضة | بعد مبارايات السبت.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مبارايات السبت.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه أوساسونا في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وأحرز هدفي برشلونة الثنائي أرثور ميلو، وأتسوماني فاتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 51، 64 من زمن المباراة، بينما سجل روبيرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقائق 7، و81 من عمر اللقاء.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب جدول ترتيب الدوري بعد نهاية مباراة برشلونة بالجولة الثالثة كالتالي:

1- أتلتيك بيلباو برصيد 7 نقاط.

2- إشبيلية برصيد 7 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد برصيد 6 نقاط.

4- أوساسونا برصيد 5 نقاط.

5- برشلونة برصيد 4 نقاط.

6- ريال مدريد برصيد 4 نقاط.

7- بلد الوليد برصيد 4 نقاط.

8- ديبورتيفو ألافيس برصيد 4 نقاط.

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9- سيلتا فيجو برصيد4 نقاط.

10- ريال سوسيداد برصيد 4 نقاط.

11- ريال مايوركا برصيد 3 نقاط.

12- ليفانتي برصيد 3 نقاط.

13- فياريال برصيد 1 نقاط.

14- غرناطة برصيد 1 نقاط.

15- فالنسيا برصيد 1 نقاط.

16- إيبار برصيد 1 نقاط.

17- خيتافي برصيد 1 نقاط.

18- إسبانيول برصيد 1 نقاط.

19- ليجانيس برصيد 0 نقاط.

20- ريال بيتيس برصيد 0 نقاط.